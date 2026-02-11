En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar
11.02.2026 09:22
Burak Taşçı
Otomatik vitesli araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Fiyatlarının da manuel vitesli otomobillere nazaran daha erişilebilir olması kullanıcıları otomatik vitese yönlendiriyor.
Otomobil satışları rekor kırarken kampanyaların da etkisiyle satışlar canlı seyrediyor. Otomatik vitese olan talep artışını sürdürüyor.
Kullanım kolaylığı, satarken avantajlı olması gibi faktörler otomatik vitese olan yönelimi artırdı.
Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.
Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 682 bin 800 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 698 bin 700 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 960 bin lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump 1 milyon 556 bin lira
Mercedes A200 3 milyon 159 bin lira
Ssangyog Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2 milyon 87 bin 900 lira
Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC 1 milyon 799 bin lira
MG HS 2 milyon 540 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 2 milyon 310 bin lira
Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 468 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 649 bin 726 lira
Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira
KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira
Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh Elektrikli (BEV) 2 milyon 192 bin 666 lira
Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
Fiat Grande Panda Prima 1 milyon 524 bin 900 lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 270 bin lira