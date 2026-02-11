En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar

11.02.2026 09:22

Burak Taşçı

Otomatik vitesli araçlara olan talep her geçen gün artıyor. Fiyatlarının da manuel vitesli otomobillere nazaran daha erişilebilir olması kullanıcıları otomatik vitese yönlendiriyor.

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar
iStockPhoto

Otomobil satışları rekor kırarken kampanyaların da etkisiyle satışlar canlı seyrediyor. Otomatik vitese olan talep artışını sürdürüyor.

 

Kullanım kolaylığı, satarken avantajlı olması gibi faktörler otomatik vitese olan yönelimi artırdı.

 

Otomatik vitesli araç satışları liderliği oynarken manuel vitese olan talep oldukça düştü. Hafif ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.

 

Yakın gelecekte bazı markaların ağır vasıtaları dışında manuel vitesli aracın kalmayacağı gerçeği önümüzde duruyor.

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER 1
Özel Kurum

İŞTE EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

 

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 2
Özel Kurum

Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 3
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 4
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 5
Özel Kurum

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 6
Özel Kurum

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 682 bin 800 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 7
Özel Kurum

BMW 120 Sport Line 3 milyon 698 bin 700 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 8
Özel Kurum

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 960 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 9
Özel Kurum

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 10
Özel Kurum

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 11
Özel Kurum

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump 1 milyon 556 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 12
Özel Kurum

Mercedes A200 3 milyon 159 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 13
Özel Kurum

Ssangyog Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 14
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2 milyon 87 bin 900 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 15
Özel Kurum

Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC 1 milyon 799 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 16
Özel Kurum

MG HS 2 milyon 540 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 17
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 749 bin lira

 

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 18
Özel Kurum

Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 2 milyon 310 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 19
Özel Kurum

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 468 bin lira

 

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 20
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 649 bin 726 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 21
Özel Kurum

Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 22
Özel Kurum

KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira

 

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 23
Özel Kurum

Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh Elektrikli (BEV) 2 milyon 192 bin 666 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 24
Özel Kurum

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

 

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 25
Özel Kurum

Fiat Grande Panda Prima 1 milyon 524 bin 900 lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 26
Özel Kurum

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 270 bin lira

En ucuz otomatik vitesli otomobiller, çok tercih ediliyorlar 27
Özel Kurum

BYD ATTO 2 130 kW 1 milyon 624 bin lira