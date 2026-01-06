En ucuz otomobillerden biriydi. Hyundai i10'un üretimi durdu
06.01.2026 12:00
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de en çok sevilen A segment araçlar arasında yer alan i10 artık üretilmeyecek.
Türkiye'nin en ucuz A segment araçları arasında olan ve satışları yüksek seyreden Hyundai i10'un sonu geldi. Hyundai, i10'un üretilmeyeceğini ifade etti.
Hyundai i10 en ucuz otomobiller arasında yer alıyordu.
11 AYDA A SEGMENTE OLAN TALEP YÜZDE 13,5 DÜŞTÜ
Türkiye'de, Kasım 2024-Kasım 2025 tarihleri arası incelendiğinde A segmentindeki araçların satışları yüzde 13,5 oranında düşüş gösterdi. 2024 Kasım'da 11 ayda toplamda 4 bin 423 adet satılan A segment araçlar geçtiğimiz Ocak-Kasım döneminde 3 bin 825 adete kadar gerilemiş ve yüzde 13,5'lik satış kaybı yaşamıştı.
ÇOK KÜÇÜK VE HACİMLERİ AZ
A segment araçlar ülkemizde tutulmuyor. Çok küçük oluşları, arka koltukta diz mesafesinin çok kısa olması, motor hacimlerinin yetersiz kalması, bagajlarının neredeyse yok denilecek kadar az olmasından ötürü A segment araçlar piyasada yer edinemiyor.