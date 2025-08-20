En ucuz pick-up belli oldu... Foton, Amarok, Hilux, Ranger...

Özel Tüketim Vergisi artışının ardından satışları hızla ivme kaybına yönelen pick-up'ların en ucuzları belli oldu.

Pick-up olarak tabir edilen araçları almak isteyenlerin yüksek paraları gözden çıkarması gerekiyor. Günümüzde otomobilden farkı kalmayan, yüksek ve konforlu seyahat imkanı sunan pick-up araçların Özel Tüketim Vergisi yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

Böylece fiyatlarda hız yükseliş yaşandı ve güncellemeler gerçekleşti.

İşte yeni pick-up fiyatları

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi fiyatı 4 milyon 600 bin lira, tam donanımlı modelin fiyatı 5 milyon 90 bin lira.

Ford Ranger

Başlangıç paketi fiyatı 4 milyon 346 bin 700 lira, tam donanımlı modelin fiyatı 6 milyon 89 bin 900 lira.

Toyota Hilux

Başlangıç paketi fiyatı 2 milyon 241 bin lira, tam donanımlı modelin fiyatı 4 milyon 622 bin 500 lira.

Otokar Foton Tunderland

Başlangıç paketi fiyatı 2 milyon 475 bin lira, tam donanımlı modelin fiyatı 2 milyon 970 bin lira.

