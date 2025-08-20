En ucuz pick-up belli oldu... Foton, Amarok, Hilux, Ranger...
Özel Tüketim Vergisi artışının ardından satışları hızla ivme kaybına yönelen pick-up'ların en ucuzları belli oldu.
Pick-up olarak tabir edilen araçları almak isteyenlerin yüksek paraları gözden çıkarması gerekiyor. Günümüzde otomobilden farkı kalmayan, yüksek ve konforlu seyahat imkanı sunan pick-up araçların Özel Tüketim Vergisi yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.
Böylece fiyatlarda hız yükseliş yaşandı ve güncellemeler gerçekleşti.
İşte yeni pick-up fiyatları