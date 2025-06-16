En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında

Otomobil almak isteyenler zamlardan etkilenmemek için elini çabuk tutması gerekiyor. Kurban Bayramı sonrası hızlanan satışlarla birlikte Temmuz'da otomobil fiyatlarının artması bekleniyor.

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 1

Otomobil fiyatları euro kuruna göre değişiklik gösteriyor. Haziran ayı başında euro kuru 44.6358 lira seviyelerindeydi. Günümüzde kur tarihi yüksek seviyesine ulaştı ve 45.50 lira seviyelerinde bulunuyor. Başka bir deyişle 15 günde kur yüzde 2 civarında yükselmiş oldu.

OTOMOBİL HABERLERİ

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 2

Otomobil fiyatları da bu oranlara ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Temmuz ayında değiştirmeye hazırlanıyor.

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 3

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 628 bin 636 TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 4

BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 5

BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 6

Chery Omoda 5 Pro Intelligent 2 milyon 145 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 7

Cupra Born 1 milyon 925 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 8

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 999 bin 990 TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 9

Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 10

Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 607 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 11

Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 94 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 12

KIA Picanto 1.0 1 milyon 210 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 13

Mercedes A200 2 milyon 944 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 14

MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 15

Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 16

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 17

Renault Clio Evolution 1.0 TCe otomatik 1 milyon 467 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 18

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin  TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 19

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 569 bin 900 TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 20

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 380 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 21

Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 22

Toyota Corolla Vision Plus 1.5 Multidrive S 1 milyon 625 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 23

Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 24

Jaecoo 7 Revive 1 milyon 999 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 25

Dacia Sandero Stepway 1 milyon 356 bin TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 26

Nissan Juke 1 milyon 499 bin 500 TL

En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında - 27

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 99 bin 900 TL

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