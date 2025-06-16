En ucuz sıfır otomobil belli oldu... Fiyatı 1 milyon liranın altında

Otomobil fiyatları euro kuruna göre değişiklik gösteriyor. Haziran ayı başında euro kuru 44.6358 lira seviyelerindeydi. Günümüzde kur tarihi yüksek seviyesine ulaştı ve 45.50 lira seviyelerinde bulunuyor. Başka bir deyişle 15 günde kur yüzde 2 civarında yükselmiş oldu.