En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar belli oldu
03.02.2026 10:28
Burak Taşçı
Otomobil fiyatlarındaki değişiklikler satın almak isteyenlerin tercihlerini etkileyecek duruma geldi. Markalar fiyatlarını cazip tutarak müşteri çekmeye çalışıyor.
Otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. 2026 modellerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatlarda değişiklikler ortaya çıktı. Kampanyalar devam ederken altın ve gümüşteki yükselişle birlikte yatırımcıların araç alımına da yöneleceği beklentisi arttı.
EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ
En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 299 bin lira olarak oluştu. Sırasıyla 1,4 milyon liraya olan otomobiller yer aldı.
İŞTE SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 897 bin 100 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 550 bin 400 lira
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2 milyon 4 bin 316 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel 1 milyon 424 bin 100 lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
Nissan Qahsqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2 milyon 249 bin lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 673 bin lira
MG HS 2 milyon 540 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 447 bin lira
Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 2 milyon 380 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 468 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 649 bin 726 lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira
Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira
KIA XCeed 1 milyon 840 bin lira
Cupra Born 2 milyon 192 bin 666 lira
Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
BYD Atto 2 1 milyon 624 bin lira