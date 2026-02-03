En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar belli oldu

03.02.2026 10:28

Burak Taşçı

Otomobil fiyatlarındaki değişiklikler satın almak isteyenlerin tercihlerini etkileyecek duruma geldi. Markalar fiyatlarını cazip tutarak müşteri çekmeye çalışıyor.

Otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. 2026 modellerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatlarda değişiklikler ortaya çıktı. Kampanyalar devam ederken altın ve gümüşteki yükselişle birlikte yatırımcıların araç alımına da yöneleceği beklentisi arttı.

En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 299 bin lira olarak oluştu. Sırasıyla 1,4 milyon liraya olan otomobiller yer aldı.

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 897 bin 100 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line 3 milyon 550 bin 400 lira

 

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel 2 milyon 4 bin 316 lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump Manuel 1 milyon 424 bin 100 lira

Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

Nissan Qahsqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2 milyon 249 bin lira

 

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 673 bin lira

MG HS 2 milyon 540 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 447 bin lira

Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 2 milyon 380 bin lira

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 468 bin lira

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 649 bin 726 lira

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 380 bin lira

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

KIA XCeed 1 milyon 840 bin lira

Cupra Born 2 milyon 192 bin 666 lira

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

 

BYD Atto 2 1 milyon 624 bin lira