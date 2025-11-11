En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste

11.11.2025 09:46

Burak Taşçı

Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları başladı. Fiyatlar 2026 modellere yer ayırmak için bayiler tarafından düşürülüyor.

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste
Anadolu Ajansı

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotiv distribütörleri fiyat ayarlamalarına başladı. 1 milyon otomobil satış rakamı aşıldı ve yükselmesi bekleniyor.

 

Bayiler sıfır otomobil fiyatlarında hatırı sayılı indirimler gerçekleştiriyor. Otomobil almak isteyenler bayileri ziyaret ederek kampanya ve fiyatlar hakkında bilgi almayı sürdürüyor.
 

En ucuzu 999 bin 900 liradan satılan sıfır otomobillerde donanım ve özelliklere göre fiyatlar artıyor.

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER 1
Özel Kurum

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 273 bin 468 lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 2
Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 3
Özel Kurum

Ford Puma 1 milyon 839 bin 800 lira

 

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 4
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 390 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 5
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 1 milyon 750 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 6
Özel Kurum

MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 7
Özel Kurum

Suzuki Swift 1 milyon 585 bin lira

 

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 8
Özel Kurum

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 9
Özel Kurum

Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

 

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 10
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 1 milyon 549 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 11
Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 12
Özel Kurum

BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 13
Özel Kurum

Fiat Egea 1.4 Easy 999 bin 990 lira

 

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 14
Özel Kurum

Volkswagen Polo 1.0 Manuel 1 milyon 765 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 15
Özel Kurum

Seat Ibiza Style 1 milyon 495 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 16
Özel Kurum

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 649 bin 200 lira

 

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 17
Özel Kurum

Renault Clio evolution 1 milyon 536 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 18
Özel Kurum

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 19
Özel Kurum

Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 20
Özel Kurum

Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 21
Özel Kurum

Hyundai i10 1.2 MPI 1 milyon 153 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 22
Özel Kurum

Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira

 

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 23
Özel Kurum

Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 24
Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 1 milyon 260 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 25
Özel Kurum

Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 26
Özel Kurum

BYD Dolphin 1 milyon 610 bin lira

En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste 27
Özel Kurum

Dacia Sandero Stepway 1 milyon 420 bin lira