En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste
11.11.2025 09:46
Burak Taşçı
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları başladı. Fiyatlar 2026 modellere yer ayırmak için bayiler tarafından düşürülüyor.
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotiv distribütörleri fiyat ayarlamalarına başladı. 1 milyon otomobil satış rakamı aşıldı ve yükselmesi bekleniyor.
Bayiler sıfır otomobil fiyatlarında hatırı sayılı indirimler gerçekleştiriyor. Otomobil almak isteyenler bayileri ziyaret ederek kampanya ve fiyatlar hakkında bilgi almayı sürdürüyor.
En ucuzu 999 bin 900 liradan satılan sıfır otomobillerde donanım ve özelliklere göre fiyatlar artıyor.
İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 273 bin 468 lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira
Ford Puma 1 milyon 839 bin 800 lira
Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 390 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 1 milyon 750 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira
Suzuki Swift 1 milyon 585 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 1 milyon 549 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira
Fiat Egea 1.4 Easy 999 bin 990 lira
Volkswagen Polo 1.0 Manuel 1 milyon 765 bin lira
Seat Ibiza Style 1 milyon 495 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 649 bin 200 lira
Renault Clio evolution 1 milyon 536 bin lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira
Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira
Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 1 milyon 153 bin lira
Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira
Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira
KIA Picanto 1.0L 1 milyon 260 bin lira
Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira
BYD Dolphin 1 milyon 610 bin lira