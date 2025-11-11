En ucuz sıfır otomobil hangisi? Fiyatlar değişti, işte tam liste

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomotiv distribütörleri fiyat ayarlamalarına başladı. 1 milyon otomobil satış rakamı aşıldı ve yükselmesi bekleniyor.

Bayiler sıfır otomobil fiyatlarında hatırı sayılı indirimler gerçekleştiriyor. Otomobil almak isteyenler bayileri ziyaret ederek kampanya ve fiyatlar hakkında bilgi almayı sürdürüyor.



En ucuzu 999 bin 900 liradan satılan sıfır otomobillerde donanım ve özelliklere göre fiyatlar artıyor.