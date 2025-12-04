En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerde faizsiz kampanyalar devam ediyor. 2026 Ocak ayında da kısmen devam etmesi beklenen kampanyalar nedeniyle araç fiyatları yükseliş göstermiyor.

İthal olan 2026 model araçların Şubat ayına kadar Türkiye'ye gelmesi ve satışa konması beklenirken en ucuz otomobiller tercih ediliyor.