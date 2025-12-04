En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı
04.12.2025 09:46
Burak Taşçı
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları son hız devam ederken fiyat değişimleri de sınırlı kaldı. Çoğu marka zam yapmadan fiyatlarını korurken bazı markalar da sınırlı yükselişler gerçekleştirdi.
Yıl sonunun gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerde faizsiz kampanyalar devam ediyor. 2026 Ocak ayında da kısmen devam etmesi beklenen kampanyalar nedeniyle araç fiyatları yükseliş göstermiyor.
İthal olan 2026 model araçların Şubat ayına kadar Türkiye'ye gelmesi ve satışa konması beklenirken en ucuz otomobiller tercih ediliyor.
İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER
Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Elttrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 299 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 1 milyon 765 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 922 bin lira
Togg T10X V1 Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 1 milyon 685 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 165 bin lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 549 bin lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 385 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira
Chery Tiggo7 Prestige 4X2 2 milyon 199 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 427 bin 500 lira
Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance 1 milyon 730 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 420 bin lira
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira
Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse 2 milyon 244 bin lira
Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR 1 milyon 99 bin 900 lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira
BYD ATTO 2 1 milyon 529 bin lira