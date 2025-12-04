En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı

04.12.2025 09:46

Burak Taşçı

Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları son hız devam ederken fiyat değişimleri de sınırlı kaldı. Çoğu marka zam yapmadan fiyatlarını korurken bazı markalar da sınırlı yükselişler gerçekleştirdi.

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı
Anadolu Ajansı

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte sıfır otomobillerde faizsiz kampanyalar devam ediyor. 2026 Ocak ayında da kısmen devam etmesi beklenen kampanyalar nedeniyle araç fiyatları yükseliş göstermiyor.

 

İthal olan 2026 model araçların Şubat ayına kadar Türkiye'ye gelmesi ve satışa konması beklenirken en ucuz otomobiller tercih ediliyor.

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER 1
Özel Kurum

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 2
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Elttrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 3
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 4
Özel Kurum

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 299 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 5
Özel Kurum

BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 6
Özel Kurum

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 1 milyon 765 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 7
Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 8
Özel Kurum

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 922 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 9
Özel Kurum

Togg T10X V1 Standart Menzil 1 milyon 862 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 10
Özel Kurum

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 1 milyon 685 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 11
Özel Kurum

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 165 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 12
Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 13
Özel Kurum

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 14
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 549 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 15
Özel Kurum

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 16
Özel Kurum

MG Yeni HS 2 milyon 385 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 17
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 390 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 18
Özel Kurum

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 19
Özel Kurum

Chery Tiggo7 Prestige 4X2 2 milyon 199 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 20
Özel Kurum

Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 375 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 21
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 427 bin 500 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 22
Özel Kurum

Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance 1 milyon 730 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 23
Özel Kurum

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 420 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 24
Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 25
Özel Kurum

Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse 2 milyon 244 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 26
Özel Kurum

Lexus LBX 2 milyon 800 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 27
Özel Kurum

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR 1 milyon 99 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 28
Özel Kurum

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. 1 milyon liranın altına araba kalmadı 29
Özel Kurum

BYD ATTO 2 1 milyon 529 bin lira