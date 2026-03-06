Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka

06.03.2026 14:19

Son Güncelleme: 07.03.2026 08:50

Burak Taşçı

Otomobil fiyatları her geçen ay değişiklik gösteriyor. Döviz kurlarındaki oynaklıklar ve markaların kampanyaları yeni fiyat belirlemede etkili oluyor.

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka
Anadolu Ajansı

Otomobile olan talep Şubat ayında zayıflasa da kampanyaların devam etmesiyle birlikte talebin oluşacağı beklentisi ortaya çıktı.

 

İran savaşının etkileri tüm sektörlerde görülmeye başlandı. Risk algısının had safhaya ulaşması yatırım planlarında değişikliklere neden oabiliyor.

EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ? 1
Anadolu Ajansı

EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ?

En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 299 bin lira olarak oluştu. Sırasıyla 1,4 milyon liraya olan otomobiller yer aldı.

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 2
Özel Kurum

Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 3
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 4
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 770 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 5
Özel Kurum

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 6
Özel Kurum

BMW 120 3 milyon 698 bin 700 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 7
Özel Kurum

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel 2 milyon 186 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 8
Özel Kurum

A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 9
Özel Kurum

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

 

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 10
Özel Kurum

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 11
Özel Kurum

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 12
Özel Kurum

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump 1 milyon 425 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 13
Özel Kurum

Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 14
Özel Kurum

Ssangyong Tivoli 1 milyon 999 bin lira

 

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 15
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 735 bin 200 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 16
Özel Kurum

Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC 1 milyon 799 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 17
Özel Kurum

MG MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 385 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 18
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 290 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 19
Özel Kurum

Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 682 bin 800 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 20
Özel Kurum

Citroen e-C3 1 milyon 468 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 21
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 647 bin lira

 

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 22
Özel Kurum

Honda Jazz 2 milyon 380 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 23
Özel Kurum

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 24
Özel Kurum

KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 25
Özel Kurum

Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 2 milyon 189 bin 29 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 26
Özel Kurum

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

 

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 27
Özel Kurum

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP GSR 1 milyon 409 bin 900 lira

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka 28
Özel Kurum

BYD ATTO3 2 milyon 249 bin lira