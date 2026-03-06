En ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ilk sıradaki marka
06.03.2026 14:19
Son Güncelleme: 07.03.2026 08:50
Burak Taşçı
Otomobil fiyatları her geçen ay değişiklik gösteriyor. Döviz kurlarındaki oynaklıklar ve markaların kampanyaları yeni fiyat belirlemede etkili oluyor.
Otomobile olan talep Şubat ayında zayıflasa da kampanyaların devam etmesiyle birlikte talebin oluşacağı beklentisi ortaya çıktı.
İran savaşının etkileri tüm sektörlerde görülmeye başlandı. Risk algısının had safhaya ulaşması yatırım planlarında değişikliklere neden oabiliyor.
EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ?
En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 299 bin lira olarak oluştu. Sırasıyla 1,4 milyon liraya olan otomobiller yer aldı.
Ford Puma Titanium 2 milyon 9 bin 300 lira
Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 770 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
BMW 120 3 milyon 698 bin 700 lira
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel 2 milyon 186 bin lira
A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 361 bin 614 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira
Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS Jump 1 milyon 425 bin lira
Mercedes A200 3 milyon 222 bin lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 999 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 735 bin 200 lira
Renault Clio evolution plus TCe 115 EDC 1 milyon 799 bin lira
MG MG ZS Hybrid+ Luxury 2 milyon 385 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 290 bin lira
Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 682 bin 800 lira
Citroen e-C3 1 milyon 468 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 647 bin lira
Honda Jazz 2 milyon 380 bin lira
Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira
KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira
Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 2 milyon 189 bin 29 lira
Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP GSR 1 milyon 409 bin 900 lira
BYD ATTO3 2 milyon 249 bin lira