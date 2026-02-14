En ucuz SUV araçlar belli oldu. 1.4 milyon liradan başlıyor

Son yıllarda yoğun talep gören SUV araçları trafikte daha çok görmeye başladık. Satın alma alışkanlıkları sedan otomobilden SUV araçlara kaydı.

Yerden yüksek olması, pahalı durması, güven vermesi gibi çeşitli nedenler öne sürülerek SUV araç alımları yapılıyor. Fiyatları da sedan ve hachtback araçlardan pek de farklı değil.