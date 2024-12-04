Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor
Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre artık plaka işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Plaka başvurusu ve basımı için noter ve şoförler odasına gitmek gerekmeyecek. 1 Temmuz itibarıyla bütün çekme karavanlar tescil belgesi kapsamına alınacak. Karavanlar için plaka basım talep belgesi oluşturulacak. ÖTV'den muaf engelli araçları kullanacak kişiler tescil edilecek. Araçları engelli kişi dışında kullananlar yakalandıklarında defterdarlığa bildirilecek.
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara göre araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.