Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor

Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre artık plaka işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Plaka başvurusu ve basımı için noter ve şoförler odasına gitmek gerekmeyecek. 1 Temmuz itibarıyla bütün çekme karavanlar tescil belgesi kapsamına alınacak. Karavanlar için plaka basım talep belgesi oluşturulacak. ÖTV'den muaf engelli araçları kullanacak kişiler tescil edilecek. Araçları engelli kişi dışında kullananlar yakalandıklarında defterdarlığa bildirilecek.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 1

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara göre araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 2

Düzenlemeler ile yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorklar tescil kapsamına alındı. Böylece 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bütün çekme karavanlar için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi oluşturulacak.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 3

Tescil işlemleri noterler tarafından gerçekleştirilecek. O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış yapılamayacak.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 4

PLAKA İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 5

Düzenlemeden önce bu işlemler için notere gidilip evrak alınıyor, sonrasında şoförler odasında plaka bastırılıyordu.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 6

ENGELLİ ARAÇLARA DÜZENLEME

Engelli araçlarının tamamı için "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" ibaresi tescil kayıtlarına işlenecek.

Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 7
Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 8

İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasaklandı.

Engelli aracı veya karavanı olanlar dikkat! Araç işlemleri kökten değişiyor - 9

Engelli aracının tescil kayıtlarına "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şerhi eklenecek.

Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Aykırı durumda defterdarlığa bildirim yapılacak.

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