Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi)
Engellilere ÖTV'siz araç satışına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre engellilerin alabileceği ÖTV'siz araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Peki yüzde 40 yerlilik oranına sahip olan hangi modeller alınabilecek? Engellilerin ÖTV'siz alabileceği otomobiller hangileri?
Engellilerin ÖTV'siz araç alımına yeni düzenleme getirildi.
Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında yer verilen karara göre ÖTV'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modellerden alabilecek.
Karar ile bu durumun suistimal edilerek ithal lüks araçların engelli aracı olarak alınmasının önüne geçilmesi hedeflendi.