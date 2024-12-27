Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi)

Engellilere ÖTV'siz araç satışına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre engellilerin alabileceği ÖTV'siz araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Peki yüzde 40 yerlilik oranına sahip olan hangi modeller alınabilecek? Engellilerin ÖTV'siz alabileceği otomobiller hangileri?

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 1

Engellilerin ÖTV'siz araç alımına yeni düzenleme getirildi.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında yer verilen karara göre ÖTV'siz engelli aracı alacak olanlar yüzde 40 yerlilik oranına sahip modellerden alabilecek.

Karar ile bu durumun suistimal edilerek ithal lüks araçların engelli aracı olarak alınmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 2

Meclis’te 26 Aralık'ta kabul edilen düzenleme ile yerlilik oranı yüzde 20 olarak öngörülürken, satış süresi 10 yıl belirlenmişti.

Cumhurbaşkanına verilen yetki çerçevesinde yerlilik oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 3

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ON YIL SINIRI

Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçlarında süre artırıma gidildi.

Düzenleme çerçevesinde engelliler araçlarını 5 yıl yerine 10 yılda bir değiştirilebilecek.

Alınan aracın satışı 10 yıl boyunca yapılamayacak.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 4

KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR? 

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 5

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 6

HANGİ MODELLER ALINABİLECEK?

Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

Togg T10X

Toyoya Corolla ve C-HR 

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerli olması gerekecek (Yüzde 40 yerli araçlar listesi) - 7

Renault Clio, Duster ve Megane 

Hyundai i10, i20 ve Bayon

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