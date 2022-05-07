Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

Aracını İzmir'e sattığını belirten Yumuk, "125 bin TL'ye sattım. Aslında değeri daha fazla. Biz temiz kullandık. İnşallah alan abimiz de temiz kullanır. Tofaş bir hastalıktır. Bu araçların manevi değeri var. Sıfırı olmayan bir araç. Sıfırı olmadığı için bu araçlar kıymetli ve meblağı yüksek" dedi.