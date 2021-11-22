Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3

Ferrari Icona serisine yeni bir model ekledi. 2021 Ferrari Finali Mondiali adlı etkinlikte tanıtılan araç, markanın yarış efsaneleri 330 P3/4, 350 Can-Am, 512 S modellerinden ilham alınarak tasarlandı.

Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modeli gibi Daytona SP3 modelini de sınırlı sayıda üretecek.