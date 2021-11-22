Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3

Ferrari Icona adını verdiği serisine yeni bir model ekledi. Ferrari Daytona SP3 de diğer iki model gibi sınırlı sayıda üretilecek.

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 10:31

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 1

Icona serisine yeni bir model ekledi. 2021 Ferrari Finali Mondiali adlı etkinlikte tanıtılan araç, markanın yarış efsaneleri 330 P3/4, 350 Can-Am, 512 S modellerinden ilham alınarak tasarlandı.

Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modeli gibi Daytona SP3 modelini de sınırlı sayıda üretecek. 

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 2

Ferrari Daytona SP3 modelini 'şimdiye dek üretilen en aerodinamik model' olarak tarif ediyor.

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 3

Ferrari Daytona SP3'te 6.5 litrelik V12 motor yer alıyor.  Motor, 840 beygir güç ile 700 Nm tork üretecek şekilde geliştirilmiş. Bu güç aracı Ferrari'nin trafiğe çıkacak en güçlü motora sahip modeli haline getiriyor.

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 4

7 ileri otomatik şanzımana sahip araç 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2.8 saniyede ulaşırken, o-200 hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlıyor.

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 5

Ferrari iç mekanda, sürücü ellerini direksiyondan çekmeden neredeyse tüm kontrollere  hakim olabileceği bir tasarım kullanmış.

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 6

Aracın spor koltukları şasiye entegre ve pedalları da ayarlanabiiyor.

Ferrari, Icona serisinin yeni modelini tanıttı: Daytona SP3 - 7

Ferrari, Icona serisinin ilk iki modeli Monza SP1 ve SP2'yi ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürdü. 

Icona serisi araçlar tarihin belli dönemlerindeki Ferrari modellerinin günümüz teknolojisi ile yeniden yorumlanması projesi olarak tanımlanabilir. 

MONZA SP1 VE SP2 MODELLERİ TANITILDI

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