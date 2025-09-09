Fiat Doblo Türkiye'ye geri dönüyor... Büyük yatırım yapılacak

Uzun yıllar Türkiye'den dünyaya satılan Fiat Doblo, yeniden Bursalı oluyor. Doblo 2026'nın üçüncü çeyreğinde yeniden Bursa'da üretilecek.

Türkiye'nin hafif ticari araç alanında lider konumda bulunan modeli Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Opel, Citroën, Peugeot'un hafif ticarileriyle geri dönüyor.

2000 yılından 2022 yılına kadar Bursa'da Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiat Doblo'ya ilişkin önemli açıklama yapıldı.

Stellantis ve Tofaş, “K9” modelinin hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında üretimine yönelik, stratejik bir anlaşma imzaladı. Yeni üretim anlaşması, Tofaş'ın Stellantis Türkiye hisselerini devralma işlemine ilişkin Rekabet Kurumu'nun nisan ayında onay vermesinin ardından geldi.

256 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

256 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek K9 projesinin, demonte araçlar (CKD) dahil, yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesiyle, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor. Stellantis ve Tofaş’ın güçlerini bir araya getiren bu proje, sürdürülebilir büyüme ve hızlı dönüşüm yaşayan hafif ticari araç (LCV) segmentinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN HAFİF TİCARİSİ

Türkiye'de 'Enişte Doblo'su', 'Doblo'cu Enişte' gibi deyimler kullanılıyor. Trafikte en çok rastlanan hafif ticari araçlardan olan Doblo'nun eski versiyonlarının sorunsuz olması, az yakması, parçalarının uygun olması, geniş iç hacim gibi özellikleri nedeniyle Türk halkı tarafından tercih ediliyordu.

Özellikle 1.3 Multijet motora sahip olan Doblo'lar halk arasında efsaneleşmiş durumda.

HANGİ ARAÇLAR ÜRETİLECEK?

Doblo'nun 1.5 BlueHDI 130 beygir manuel ve otomatik vitesli, 1.2 Puretech 110 beygir 3 silindirli manuel vitesli modelinin üretilmesi bekleniyor.

FİYATLARI NE DURUMDA?

Doblo Cargo'nun fiyatı 1 milyon 154 bin 900 liradan başlıyor. Doblo Maxi 1 milyon 184 bin 900 lira, otomatik vites versiyonu ise 1 milyon 324 bin 900 liradan satılıyor.

E-Doblo 1 milyon 904 bin 900 liradan, Doblo Combi Standart Easy paket 1 milyon 254 bin 900 lira, Premio paket 1 milyon 554 bin 900 lira, Premio Plus paket ise 1 milyon 809 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

E-Doblo Panorama Standart 2 milyon 174 bin 900 lira, Maxi modeli ise 2 milyon 163 bin 900 liradan satışa sunuldu.

