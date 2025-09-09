Fiat Doblo Türkiye'ye geri dönüyor... Büyük yatırım yapılacak

FİYATLARI NE DURUMDA?



Doblo Cargo'nun fiyatı 1 milyon 154 bin 900 liradan başlıyor. Doblo Maxi 1 milyon 184 bin 900 lira, otomatik vites versiyonu ise 1 milyon 324 bin 900 liradan satılıyor.



E-Doblo 1 milyon 904 bin 900 liradan, Doblo Combi Standart Easy paket 1 milyon 254 bin 900 lira, Premio paket 1 milyon 554 bin 900 lira, Premio Plus paket ise 1 milyon 809 bin 900 liradan satışa sunuluyor.