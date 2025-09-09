Fiat Doblo Türkiye'ye geri dönüyor... Büyük yatırım yapılacak
Uzun yıllar Türkiye'den dünyaya satılan Fiat Doblo, yeniden Bursalı oluyor. Doblo 2026'nın üçüncü çeyreğinde yeniden Bursa'da üretilecek.
Türkiye'nin hafif ticari araç alanında lider konumda bulunan modeli Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Opel, Citroën, Peugeot'un hafif ticarileriyle geri dönüyor.
2000 yılından 2022 yılına kadar Bursa'da Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiat Doblo'ya ilişkin önemli açıklama yapıldı.
Stellantis ve Tofaş, “K9” modelinin hafif ticari araç ve combi versiyonlarının çoklu enerji platformlarında üretimine yönelik, stratejik bir anlaşma imzaladı. Yeni üretim anlaşması, Tofaş'ın Stellantis Türkiye hisselerini devralma işlemine ilişkin Rekabet Kurumu'nun nisan ayında onay vermesinin ardından geldi.