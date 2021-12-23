Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor

Fiat tarihinin önemli modellerinden biri olan Uno'nun, 37 yıllık macerası sona eriyor. Brezilya pazarında üretimine devam edilen Uno, 250 araçlık özel bir seri ile veda edecek.

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 11:44

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 1

Bir efsane daha otomotiv dünyasına veda etmeye hazırlanıyor. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'de de ilgi odağı olan Fiat'ın Uno modelinin üretimi durduruluyor.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 2

pazarında günümüze kadar üretilen model, için Uno Ciao adında 250 araçlık özel bir seri piyasaya sürülecek.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 3

Gri renkteki aracın üzerinde 'Bir Efsanenin Hikayesi' yazan çıkartmalar yer alıyor.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 4

Sınırlı üretimle koleksiyon niteliği taşıyacak modellerin konsolunda 1'den 250'ye numaralar yer alıyor.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 5

1.0 litrelik dört silindirli motorla sunulan araç 75 beygir güç ve 93 Nm torka sahip.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 6

Fiat'ın Güney Amerika müdürüne göre, Uno bölgedeki en çok satan araçlarından. Fiat, 1984'ten beri Brezilya'daki 4 milyon 379 bin 356  adet üretmiş.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 7

Sadece Brezilya'da satılacak olan bu özel üretim araçlar 14 bin dolar civarında bir fiyatla satılacak.

Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 8
Fiat Uno, 250 araçlık özel seri ile veda ediyor - 9

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