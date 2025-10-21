Fiyatları düşmesi beklenen otomobiller... Kasım ayında devreye girecek
Türkiye'de satılan bazı otomobillerin fiyatlarında düşüş meydana gelecek. ABD'de üretilen ve Türkiye'de satılan pek otomobil olmasa da Çin'de üretilen araçların fiyatlarında yüzde 35'e varan indirimler yaşanabilir.
Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.
ÇİN VE ABD'DEN İTHAL EDİLECEK ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK
Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.