Fiyatları düşmesi beklenen otomobiller... Kasım ayında devreye girecek

Türkiye'de satılan bazı otomobillerin fiyatlarında düşüş meydana gelecek. ABD'de üretilen ve Türkiye'de satılan pek otomobil olmasa da Çin'de üretilen araçların fiyatlarında yüzde 35'e varan indirimler yaşanabilir.

Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.

ÇİN VE ABD'DEN İTHAL EDİLECEK ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK

Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.

ABD'de üretilen Ford ve Tesla marka araçların fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Tesla, Model Y'yi Türkiye'ye Berlin'deki fabrikasından ihraç ediyor. Bu nedenle Tesla'nın ABD'de üretilen Model Y dışındaki modellerinin ithal edilmesi halinde fiyatlarda düşüş bekleniyor.

FİYATLAR NE KADAR DÜŞER?

Ek gümrük vergileri azalan otomobillerin fiyatlarında yüzde 25-35 aralığında fiyat düşüşü bekleniyor.

