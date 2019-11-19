Ford Mustang Mach E tüm detaylarıyla ortaya çıktı (Musk'tan mesaj)

“Select” isimli ilk versiyon 370 km menzil sunuyor. Bu araç hem dört çeker hem de arkadan itişli alınabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmayı 5 saniye altında tamamlıyor.

“Premium” versiyonu 482 km menzil sunarken hem dört çeker hem arkadan itişli alınabiliyor. 0-100 km/s hızlanmayı 5 saniye altında tamamlıyor.