Ford Mustang Mach E tüm detaylarıyla ortaya çıktı (Musk'tan mesaj)

ABD'nin ikonik otomobil modellerinden biri olan ve yıllar içerisinde çeşitli versiyonlarla karşımıza çıkan Ford Mustang bu kez çağa ayak uydurdu ve elektrikli bir SUV'a dönüştü.
Uzun zamandır söylentisi, sızıntı görselleriyle gümdemde olan Mustang Mach E, Los Angeles'ta resmi tüm detaylarıyla ortaya çıktı.
Geçmişten gelen ikonik çizgilerini SUV formatında karşımıza çıkaran Mach E, 5 farklı versiyonla karşımıza çıkıyor.
“Select” isimli ilk versiyon 370 km menzil sunuyor. Bu araç hem dört çeker hem de arkadan itişli alınabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmayı 5 saniye altında tamamlıyor.
“Premium” versiyonu 482 km menzil sunarken hem dört çeker hem arkadan itişli alınabiliyor. 0-100 km/s hızlanmayı 5 saniye altında tamamlıyor.
“California Route 1” versiyonu 18 inç jantlar, dört çeker, 482 menzil ve 6 saniye altında 0-100 km/s hızlanma getiriyor.
Ford Mustang Mach E modelinin “GT” versiyonu ise 378 km menzil, 20 inç jantlar, dört tekerden çekiş ve 3 saniyede altında 0-100 km/s hızlanma değeriyle geliyor.
Modelin ayrıca bir de “First Edition” versiyonu bulunuyor. Bu araç 434 km menzil, 5 saniye altında 0-100 km/s hızlanma ve dört tekerden çekiş ile geliyor.
İlk olarak 2020 yılı sonunda Premium ve First Edition modelleri satışa sunulacak olan Mach E'nin, GT versiyonun ise 2021 başında satışa çıkacağı aktarılıyor.
En ucuz versiyon olan Select ise yine 2021 yılında satışa sunulacak.
Mach E için rekabetin karşı tarafında yer alan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayınladı. Açıklamasında; “Mach E için sizi tebrik ediyorum. Sürdürülebilir elektrikli otomobiller geleceğin ta kendisi. Böylesine bir adımı Ford’dan görmek gerçekten heyecan verici. Bu diğer otomobil üreticilerinin elektriğe geçişi için kesinlikle cesaret verici” dedi.
Musk'ın mesajını cevapsız bırakmayan Ford, “Teşekkürler Elon. Söylediklerine katılmamak mümkün değil. Şarj istasyonunda görüşürüz.” açıklamasında bulundu