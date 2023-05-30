Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor

Fransa elektrikli otomobil pazarı için adım atıyor. ABD ve Çin'in hakim olduğu sektöre giren Fransızlar ülkenin ilk pil fabrikasını kuracak. Fransa, Çin'in hakim olduğu bir sektörü oluşturma konusunda büyük bir adım atıyor. Elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuracak.

Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor - 1

Pil endüstrisini inşa etmek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa için "yeniden sanayileşme" planının merkezinde yer alıyor.

"Giga fabrika" açılışının sahibi, Fransız enerji devi TotalEnergies, Alman Mercedes-Benz ve Peugeot, Fiat ve Chrysler ve ABD-Avrupa otomobil üreticisi Stellantis arasındaki bir ortaklık olan Automotive Cells Company'ye ait.

OTOMOBİL HABERLERİ

Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor - 2

6 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Açılış törenine Alman ve İtalyan yetkililerin yanı sıra Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve ülkenin enerji geçiş ve sanayi bakanları katılacak. Stellantis, Mercedes ve TotalEnergies’in başkanları da etkinlikte olacak.

Altı futbol sahası uzunluğundaki fabrikada üretimin bu yaz başlaması ön görülüyor.

Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor - 3

PİYASALARDAKİ ÇİN - ABD HAKİMİYETİ

Avrupa Birliği, 2035 yılı itibariyle fosil yakıtlı araçların satışlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Birliğin üyeleri üretimlerini yasak sonrası döneme göre dönüştürmeye başladı. Birlik genelinde 50'den fazla batarya fabrikasının kurulacağı duyurulmuştu.

Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor - 4

2 MİLYON ARAÇ HEDEFİ

Fransa hükümeti 2030'a kadar yılda iki milyon elektrik aracı banttan indirmeyi hedefliyor.
Çin elektrikli otomobil bataryaları ve ham maddeler konusunda dünyayı domine ediyor.

Öte yandan Avrupa Birliği, müttefeki ABD ile de sıkı bir rekabet içerisinde. ABD yönetimi temiz enerji girişimlerine 370 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurmuştu.

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