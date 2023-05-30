Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor

Pil endüstrisini inşa etmek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa için "yeniden sanayileşme" planının merkezinde yer alıyor.
"Giga fabrika" açılışının sahibi, Fransız enerji devi TotalEnergies, Alman Mercedes-Benz ve Peugeot, Fiat ve Chrysler ve ABD-Avrupa otomobil üreticisi Stellantis arasındaki bir ortaklık olan Automotive Cells Company'ye ait.
Açılış törenine Alman ve İtalyan yetkililerin yanı sıra Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve ülkenin enerji geçiş ve sanayi bakanları katılacak. Stellantis, Mercedes ve TotalEnergies’in başkanları da etkinlikte olacak.
Altı futbol sahası uzunluğundaki fabrikada üretimin bu yaz başlaması ön görülüyor.
Avrupa Birliği, 2035 yılı itibariyle fosil yakıtlı araçların satışlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Birliğin üyeleri üretimlerini yasak sonrası döneme göre dönüştürmeye başladı. Birlik genelinde 50'den fazla batarya fabrikasının kurulacağı duyurulmuştu.
Fransa hükümeti 2030'a kadar yılda iki milyon elektrik aracı banttan indirmeyi hedefliyor.
Çin elektrikli otomobil bataryaları ve ham maddeler konusunda dünyayı domine ediyor.
Öte yandan Avrupa Birliği, müttefeki ABD ile de sıkı bir rekabet içerisinde. ABD yönetimi temiz enerji girişimlerine 370 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurmuştu.