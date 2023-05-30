Fransa elektrikli otomobiller için ilk pil fabrikasını kuruyor

2 MİLYON ARAÇ HEDEFİ

Fransa hükümeti 2030'a kadar yılda iki milyon elektrik aracı banttan indirmeyi hedefliyor.

Çin elektrikli otomobil bataryaları ve ham maddeler konusunda dünyayı domine ediyor.

Öte yandan Avrupa Birliği, müttefeki ABD ile de sıkı bir rekabet içerisinde. ABD yönetimi temiz enerji girişimlerine 370 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurmuştu.