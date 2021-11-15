Geçmişten geleceğe saygı: 80'lerin efsane modeli elektriklendi

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 10:06
Geçtiğimiz aylarda markanın ilk seri üretim modeli Pony’yi yeniden canlandıran Hyundai mühendisleri, bu kez de Grandeur'ün 35’inci yıl dönümünü kutlamak için özel bir konsept hazırladı.
İlk kez 1986 yılında satışa sunulan Grandeur, markanın ana vatanı Güney Kore’de ve Amerika’da oldukça sevilmişti.
Hyundai, yeni konsept modelinde de Parametrik Piksel dış aydınlatma ve Napa deri döşemelerle hazırlanmış bir iç mekan sunuyor. Ultra modern, elektrikli bir otomobil konsepti olarak dikkat çeken araç, retro bir tasarıma sahip.
“Hyundai Heritage Series” projesinde yer alan Grandeur'ün bu özel konsepti, lüks bir iç mekana sahip.
Güney Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından geliştirilen ve 18 hoparlörü kontrol eden 4way4 ses sistemi, Grandeur'ün iç mekanını akustik teorisine dayalı olarak bir konser salonuna dönüştürüyor.
Araç park halindeyken ses sistemi aracılığıyla piyano çalınabiliyor.
Araç, tek kollu direksiyon simidi ve uçaklardaki gaz koluna benzer vites koluyla da 80'lerin havasını koruyor.