Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı

Genesis, X adlı konsept modelinin tanıtımını yaptı. Seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmeyen model tasarımıyla dikkat çekiyor.

ntv.com.tr 01.04.2021 - 10:33

Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 1
Hyundai markası olan Genesis, yeni konsept modeli X'i tanıttı.
Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 2
Son dönem elektrikli araçlarda görmeye alıştığımız ince farlar Genesis X'de yanlarda kapı başlangıcına kadar uzuyor. Araçta kameralı yan aynalara yer verilmiş.
Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 3
Aracın içinde de tasarım dikkat çekici. Direksiyonun arkasında yer alan geniş ekran ve onu kaplayan panel orta kolsola kadar uzanıyor.
Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 4

Kia EV6'ya güç veren elektrik motorunun desteği ile aracın menzilinin 500 kilometreyi bulacağı belirtiliyor. 

KIA EV6'NIN TÜM DETAYLARI AÇIKLANDI

Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 5
Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 6
Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı - 7

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