Genesis, yeni konsept aracı X'i tanıttı

Genesis, X adlı konsept modelinin tanıtımını yaptı. Seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmeyen model tasarımıyla dikkat çekiyor. Hyundai markası olan Genesis, yeni konsept modeli X'i tanıttı. Son dönem elektrikli araçlarda görmeye alıştığımız ince farlar Genesis X'de yanlarda kapı başlangıcına kadar uzuyor. Araçta kameralı yan aynalara yer verilmiş. Aracın içinde de tasarım dikkat çekici. Direksiyonun arkasında yer alan geniş ekran ve onu kaplayan panel orta kolsola kadar uzanıyor. Kia EV6'ya güç veren elektrik motorunun desteği ile aracın menzilinin 500 kilometreyi bulacağı belirtiliyor. \nKIA EV6'NIN TÜM DETAYLARI AÇIKLANDI