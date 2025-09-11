Günde 181 liraya Tesla... Kampanya başladı, Türkiye'de de bekleniyor

Tesla, Doğu Asya'da satış politikasını değiştirme kararı aldı. Bu yıl Japonya'da 10 bin araç satış hedefi bulunan Tesla, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte satış artırıcı hamlelerde bulunmaya başladı.



Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Avrupa'da dibi gören satış rakamları sonrasında Asya'ya yönelmesi ve kendini kabul ettirmesi zaman alacağa benziyor.