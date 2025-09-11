Günde 181 liraya Tesla... Kampanya başladı, Türkiye'de de bekleniyor

Tesla satışlarını artırmak ve dünyanın tüm kıtalarında hakim olmak için kampanyalarına devam ediyor.

Günde 181 liraya Tesla... Kampanya başladı, Türkiye'de de bekleniyor - 1

Tesla, Doğu Asya'da satış politikasını değiştirme kararı aldı. Bu yıl Japonya'da 10 bin araç satış hedefi bulunan Tesla, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte satış artırıcı hamlelerde bulunmaya başladı.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Avrupa'da dibi gören satış rakamları sonrasında Asya'ya yönelmesi ve kendini kabul ettirmesi zaman alacağa benziyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

Günde 181 liraya Tesla... Kampanya başladı, Türkiye'de de bekleniyor - 2

Türkiye'de ise Özel Tüketim Vergisi artışına rağmen Tesla rekor seviyede satışlara imza attı.

Türkiye'deki kullanıcılar da Tesla'dan sıfır faizli kredi kampanyası bekliyor.

Günde 181 liraya Tesla... Kampanya başladı, Türkiye'de de bekleniyor - 3

KAMPANYA YAPTILAR

Japonya'da Tesla'yı benimsetmek isteyen milyarder iş insanı Elon Musk yüzde sıfır faizle Model 3 ve Model Y satacağını açıkladı.

Günde 181 liraya Tesla... Kampanya başladı, Türkiye'de de bekleniyor - 4

Tesla Model 3'ü yüzde sıfır faizle günde 650 Japon Yeni (yaklaşık 181 Türk Lirası), Model Y'yi ise yine yüzde sıfır faizle 990 Japon Yeni'ne (yaklaşık 276 Türk Lirası) satıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER