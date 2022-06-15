Güneş enerjili elektrikli otomobil Lightyear 0: Tek şarjla 7 aylık kullanım

Haberler - ntv.com.tr 15.06.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 11:17
Rekabetin her geçen gün kızıştığı elektrikli otomobil piyasasında yeni markalar da kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Bu markalarından biri olan Hollandalı Lightyear, ilk güneş enerjili elektrikli otomobil modeli Lightyear 0'ı tanıttı.
Farklı markalar elektriğin yanıdna güneş enerjisini deniyor ancak Lightyear satışa çıkarma konusunda iddialı. Marka, 946 adet üreteceğini açıkladığı araç için 250 bin euro gibi piayasanın çok üstünde bir bedel istiyor.
Aracın tek iddialı kısmı ise fiyatı değil. Elektrikle 625 kilometrelik bir menzil sunan Lightyear 0, bu menzilin 70 kilometresini üzerindeki güneş panelleriyle yapıyor.
Markanın iddiasına göre, ön, arka ve tavan kısmı tamamen güneş panelleriyle donatılan araç Hollanda gibi iklimlerde 2 ay, İspanya, Portekiz gibi daha sıcak iklimlerde yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanım imkanı sunuyor.
Güneş panelleri havanın açık olduğu zamanlarda 35 kilometre gitmenizi sağlayacak dolum yapıyor.
174 beygir ve 1720 nm tork üreten araç 0'dan 100'e 10 saniyede ulaşıyor. Modelin maksimum hızı ise 160 kilometre ile sınırlı.