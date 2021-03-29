Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı

ABD'li elektrikli otomobil firması Humble Motors, güneş panelleriyle desteklenen elektrikli SUV'unu tanıttı.

ntv.com.tr 29.03.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 29.03.2021 - 11:14

Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı - 1
Son yıllarda ABD'de de kurulan elektrikli otomobil firmalarından biri olan Humble Motors, SUV modelini tanıttı.
Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı - 2
Marka 5 koltuklu standart bir SUv olan aracının görsellerini paylaştı. Araç, tavanında yer alan güneş panellerinin desteğiyle birlikte 800 kilometrelik bir menzil vadediyor.
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Güneş panelleri güneşli bir günde araca eksradan 100 kilometrelik menzil sağlayacak.
Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı - 4
Firma, aracın üretimine 2024 yılında başlayacak ve ilk teslimatlarını 2025 yılında yapmayı hedefliyor.
Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı - 5
Araç için şu ana kadar 20 milyon dolar değerinde sipariş alındığı belirtiliyor.
Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı - 6
Araçla ilgili bir başka dikkat çeken bilgi ise 1020 beygirlik güce sahip olacağı.
Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı - 7

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