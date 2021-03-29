Güneş panelli elektrikli SUV tanıtıldı

ABD'li elektrikli otomobil firması Humble Motors, güneş panelleriyle desteklenen elektrikli SUV'unu tanıttı.

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ntv.com.tr 29.03.2021 - 11:11

Son yıllarda ABD'de de kurulan elektrikli otomobil firmalarından biri olan Humble Motors, SUV modelini tanıttı.

Marka 5 koltuklu standart bir SUv olan aracının görsellerini paylaştı. Araç, tavanında yer alan güneş panellerinin desteğiyle birlikte 800 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Güneş panelleri güneşli bir günde araca eksradan 100 kilometrelik menzil sağlayacak.

Firma, aracın üretimine 2024 yılında başlayacak ve ilk teslimatlarını 2025 yılında yapmayı hedefliyor.

Araç için şu ana kadar 20 milyon dolar değerinde sipariş alındığı belirtiliyor.

Araçla ilgili bir başka dikkat çeken bilgi ise 1020 beygirlik güce sahip olacağı.