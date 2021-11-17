Günlük yarışçı: Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 10:29
911 GT3 Cup yarış otomobilinde sunulan altı silindirli motor, spor otomobilin en önemli parçasını oluşturuyor. Motor devri 9.000 rpm'ye kadar çıkıyor. 6.000 rpm’de 465 NM tork değerine ulaşıyor. 718 Cayman GT4 ile karşılaştırıldığında, 718 Cayman GT4 RS ekstra 80 PS güç üreterek 2,83 kg/PS seviyesinde bir ağırlık-güç oranı yakalıyor.
Sınıfının en iyisi konumundaki yeni 718'in çarpıcı özellikleri arasında sürücü ve yolcu camlarının arkasındaki proses hava girişleri yer alıyor. Arka tekerleklerin önündeki karakteristik hava girişleri bu modelde de bulunuyor ve motoru soğutmak amacıyla kullanılıyor. Yeni 718 GT4 RS yalnızca Porsche çift kavramalı şanzıman (PDK) ile sunuluyor.
718 Cayman GT4 RS 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,4 saniyede (PDK'lı GT4: 3,9 saniye) çıkıyor ve yedinci viteste 315 km/sa azami hıza (PDK'lı GT4: 302 km/s) ulaşıyor. Kaput ve ön kanatlar gibi bileşenlerde karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) kullanımı sayesinde ağırlık azaltılıyor. Hafif halıların yanı sıra yalıtım malzemesinin azaltılması da ağırlığın azaltılmasına katkı sağlıyor. Arka cam daha hafif bir malzemeden imal edilmiş.
Yeni sabit arka kanat, kuğu boynu eklentisi ve alüminyum kanat destekleri dış tasarımın ayırt edici unsurları arasında yer alıyor. Porsche 911 RSR GT yarış otomobilinden esinlenilerek tasarlanan bu yüksek verimli kanat ilk olarak 911 GT3’le bir Porsche seri üretim otomobilinde kullanılmaya başlanmıştı.
Şasiye ilişkin değişiklikler de otomobilin daha yüksek performans göstermesine katkıda bulunuyor. Daha hassas ve direkt kullanım sağlanması için, rotiller şasiyi gövdeye sıkıca bağlıyor. Ayarlanabilir, piste hazır şaside RS'ye özgü bir amortisör kurulumunun yanı sıra modifiye edilmiş yay ve denge çubuğu oranları dikkat çekiyor.
Kurulum ayarlarının son aşamasında, Porsche marka elçisi Jörg Bergmeister 20.832 kilometrelik Nürburgring Nordschleife pistini 7:09,300 dakikada turladı. GT4 RS daha önce standart olarak kullanılan 20,6 km uzunluğundaki daha kısa pisti 7:04,511 dakikada turlarken, 718 Cayman GT4’ten 23,6 saniye daha hızlı bir derece elde etti.
Otomobilin Aralık ayında tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor. Ayrıca, GT4 RS aerodinamiğini daha da geliştirmek üzere opsiyonel Weissach paketi ile birlikte sunuluyor. 718 Cayman GT4 RS Clubsport yarış versiyonu da prömiyerini Los Angeles'ta gerçekleştirilecek ve 2022'den itibaren çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarda yer alacak.