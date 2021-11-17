Günlük yarışçı: Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS

Otomobilin Aralık ayında tüm dünyada satışa sunulması planlanıyor. Ayrıca, GT4 RS aerodinamiğini daha da geliştirmek üzere opsiyonel Weissach paketi ile birlikte sunuluyor. 718 Cayman GT4 RS Clubsport yarış versiyonu da prömiyerini Los Angeles'ta gerçekleştirilecek ve 2022'den itibaren çeşitli ulusal ve uluslararası yarışlarda yer alacak.