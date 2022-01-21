Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?)

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit için ödemeleri için 10 gün kaldı. Yeni yılda yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmıştı. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

Haberler - ntv.com.tr

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 1

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. 

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 2

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 3

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV:  733 lira

2022 MTV:  916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV:  1372 lira

2022 MTV:  1715 Lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 4

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV:  3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV:  3923 lira

2022 MTV:  4904 Lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 5

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV:  410 lira

2022 MTV:  512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira 

2022 MTV:  995 Lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 6

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV:  1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV:  2882 Lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 7

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV:  136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV:  270 Lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 8

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 lira

4-6 yaş - 916 lira 

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira

4-6 yaş - 1007 lira 

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira

4-6 yaş - 1098 lira 

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 9

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1301-1600 motor

Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira

4-6 yaş - 1.715 lira 

1301-1600 cc

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira

4-6 yaş - 1.888 lira 

1301-1600 cc

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira

4-6 yaş - 2.059 lira 

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 10

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1601-1800 cc

Matrahı 177.000’i aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira

4-6 yaş - 3.476 lira 

Matrahı 177.000’i aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira

4-6 yaş - 3.790 lira 

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 11

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1801-2000 cc
Matrahı 177 bin lira

1-3 yaş - 5.603 lira

4-6 yaş - 4.315 lira 

Matrahı 177 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira

4-6 yaş - 5.886 lira 

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 12

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2001 - 2500 cc
Matrahı 221.000 lira

1-3 yaş - 10.506 lira

4-6 yaş - 7.628

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira

4-6 yaş - 8.320 lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 13

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2501 - 3000 cc
Matrahı 442.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira

4-6 yaş - 12.745 lira

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira

4-6 yaş - 13.903 lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 14

01.01.2018 SONRASI TESCİL

4001 cc ve yukarısı
Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira

Matrahı 840.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 15

MOTOSİKLET

100-250 cc 1-3 yaş arası - 245 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 184 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 84 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 506 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 384 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 245 TL

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 16

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL

7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL

16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 17

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 18

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 19

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? (MTV taksit ödeme tarihleri ne?) - 20

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