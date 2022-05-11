Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 11:15
Elektrikli motosiklet pazarına hızlı giriş yapan efsane marka Harley-Davidson, elektrikli modelleri için kendi firmasını da yatarmıştı.
Firma bu çatı altında üreteceği yeni modeli LiveWire Del Mar'ı duyurdu.
Markanın klasik tasarımından uzak olan elektrikli model 80 beygirlik bir güce sahip.
Markanın diğer modeli LiveWire One’dan yüzde 25 daha hafif olan motosiklet yüzde 20 daha az güce sahip.
Del Mar, 0-100 hızlanmasını ise 3.5 saniyede tamamlıyor. Tam bir bilgi olmasa da menzilinin 160 kilometre olacağı belirtiliyor.
15 bin dolarlık bir etiketle satışa sunulması beklenen model 2023'ün ikinci çeyreğinde yollara çıkacak.
Markanın ilk modeli olan LiveWire One, 22 bin dolarlık bir fiyata sahip. Tek şarjla 230 kilometre menzil vadeden motosikletin bataryaları 1 saatte yüzde yüz doluluğa ulaşabiliyor.