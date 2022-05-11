Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar

Efsane motosiklet firması Harley-Davidson yeni elektrikli modelini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 11:15

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 1

Elektrikli motosiklet pazarına hızlı giriş yapan efsane marka Harley-Davidson, elektrikli modelleri için kendi firmasını da yatarmıştı.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 2

Firma bu çatı altında üreteceği yeni modeli LiveWire Del Mar'ı duyurdu.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 3

Markanın klasik tasarımından uzak olan elektrikli model 80 beygirlik bir güce sahip.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 4

Markanın diğer modeli LiveWire One’dan yüzde 25 daha hafif olan motosiklet yüzde 20 daha az güce sahip.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 5

Del Mar, 0-100 hızlanmasını ise 3.5 saniyede tamamlıyor. Tam bir bilgi olmasa da menzilinin 160 kilometre olacağı belirtiliyor.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 6

15 bin dolarlık bir etiketle satışa sunulması beklenen model 2023'ün ikinci çeyreğinde yollara çıkacak.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 7

Markanın ilk modeli olan LiveWire One, 22 bin dolarlık bir fiyata sahip. Tek şarjla 230 kilometre menzil vadeden motosikletin bataryaları 1 saatte yüzde yüz doluluğa ulaşabiliyor.

Harley-Davidson'dan ikinci elektrikli: LiveWire Del Mar - 8

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