Hepsi 100 bin lira: 5 yılda evi garaja döndü

Kendi kullandığı otomobilin maketine de koleksiyonunda yer veren Murat Ergün, "Otomobil tutkusu bende çocukluktan beri var. 90 model aracımız vardı. Arada bir anahtarını alır, gider, içinde otururdum, sürmek isterdim ama ayaklarım yetişmezdi. Babam bazen kucağında direksiyon dersi verirdi. İçimdeki tutku sebebiyle okul hayatı sonrası meslek olarak da otomotiv sektörünü seçtim. Çalıştıkça otomobillere ilgim daha çok arttı. Ben de 5 yıl önce koleksiyona başladım. İlk otomobil modelimi 5 yıl önce satın aldım. Ayda en az 1 maket araç siparişi veriyorum. Şu anda vitrinde 66 maket araç mevcut. Bu vitrini dizmek bana 100 bin TL'ye mal oldu. Koleksiyonumda özellikle kendini kanıtlamış markaların ilgimi çeken modellerine yer verdim. Bunlar daha çok lüks segment diyebileceğimiz markalar ve modelleri. Ayrıca bazı özel seri modeller var. Onların tüm serilerine buldukça yer vermeye çalışıyorum" diye konuştu.