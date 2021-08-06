Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli

Hindistan'ın otomotiv dünyasındaki yükselen yıldızı Mean Metal Motors, M-Zero adlı süper spor otomobilinden sonra 1000 beygirlilk bir hiper otomobil tanıttı.

ntv.com.tr 06.08.2021 - 10:53

Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli - 1
Hindistan'da son dönemin iddialı modellerinden biri olan Mean Metal Motors, yeni elektrikli 1000 beygirlik canavarını tanıttı.
Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli - 2
Firmanın açıklamasına göre Azani isimli model, 1000 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor.
Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli - 3
Araç bu güç ile 322 kilometre maksimum hıza çıkarken, 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.3 saniyede tamamlıyor.
Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli - 4
Tamamen elektrikli olan model 120 kWh'lık batarya ile 523 kilometrelik bir menzil gidebiliyor.
Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli - 5
En yeni teknolojilerle geleceği belirtilen modelin üretiminde de yapay zeka kullanılıyor.
Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli - 6
Aracın fiyatı veya çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

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