Hindistan'ın yeni hiper otomobili: 1000 beygirlik elektrikli

Hindistan'ın otomotiv dünyasındaki yükselen yıldızı Mean Metal Motors, M-Zero adlı süper spor otomobilinden sonra 1000 beygirlilk bir hiper otomobil tanıttı.

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ntv.com.tr 06.08.2021 - 10:53

Hindistan'da son dönemin iddialı modellerinden biri olan Mean Metal Motors, yeni elektrikli 1000 beygirlik canavarını tanıttı.

Firmanın açıklamasına göre Azani isimli model, 1000 beygir güç ve 1000 Nm tork üretiyor.

Araç bu güç ile 322 kilometre maksimum hıza çıkarken, 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.3 saniyede tamamlıyor.

Tamamen elektrikli olan model 120 kWh'lık batarya ile 523 kilometrelik bir menzil gidebiliyor.

En yeni teknolojilerle geleceği belirtilen modelin üretiminde de yapay zeka kullanılıyor.

Aracın fiyatı veya çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.