Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera, "dünyanın en iyi hızlanan seri üretim otomobili" unvanını almıştı. Rimac, Nevera modelinin 0'dan 100'e hızlanma değerini 1.85 saniye olarak açıklarken, markanın mühendisleri bu değerin 1 saniyenin de altına düşebileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 30.08.2022 - 10:20 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 10:29

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 1

Elektrikli modellerin de etkisiyle otomobil dünyasında hızlanma sınırları zorlanıyor. Günümüzde birçok otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlıyor.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 2

Hırvatistan merkezli hiper otomobil üreticisi Rimac'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı elektrikli modeli Nevera da 1,85 saniye bu modellerden biri.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 3

Ancak Rimac'ın baş mühendisine göre bu süre 1 saniyenin altına indirilebilir.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 4

The Drive'a açıklamalarda bulunan Rimac Nevera Baş Program Mühendisi Matija Renic, '0'dan 100'e 1 saniyenin altı mümkün mü' sorusuna, "Eğer istenirse evet, inilebilir" yanıtını verdi.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 5

Renic, “Dürüst olmam gerekirse araç gerçekten çok hızlı. Otomobilin sahip olduğu bütün verilerle gurur duyuyoruz ancak Nevera bu verilerden daha fazlası. Açıkçası Nevera gerçekten çok karmaşık ve gelecekte otomobil endüstrisinin nereye gideceğiyle ve neler yapabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor. Ancak bütün bunların ötesinde, otomobil oldukça kullanışlı ve dost canlısı” değerlendirmesinde bulundu.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 6

Rimac Nevera, 4 adet elektrik motorundan güç alırken 1.914 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebiliyor.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 7

Adını Hırvatistan kıyılarındaki şimşekli bir fırtınadan alan Nevera, 0-100 hızlanmasını 1.85 saniyede tamamlarken, 0-300 km/s hıza ise yalnızca 9.3 saniyede çıkıyor.  Modelin maksimum sürati ise 412 km/s.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 8

2.1 milyon dolara satılması beklenen bu hız canavarından yalnızca 150 adet üretilecek.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 9

120 kWh pil paketi ile donatılmış Nevera, 550 kilometreye yakın bir menzil vadediyor.

Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 10
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 11
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 12
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 13
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 14
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 15
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 16
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 17
Hız çılgınlığı devam ediyor: 0'dan 100'e 1 saniye altı mümkün mü? - 18

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