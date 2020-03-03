Honda Japonya'daki iki fabrikasında üretimi yavaşlatıyor

Otomotiv üreticisi Honda, Japonya'daki iki fabrikasında üretimi yavaşlatacağını duyurdu. Şirket corona virüs nedeniyle parça temin edemediklerini söyledi. Ülkede otomobil satışları da virüsten etkilendi. Şubat ayında satışların bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığı belirtildi.

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ntv.com.tr 03.03.2020 - 11:30

Çin'de başlayan corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle Çin'in birçok bölgesinde üretim durma noktasına geldi.

Bu durum dünyanın birçok yerinde Çin'den gelen parçalara bağımlı olan şirketleri de etkiliyor.

Son olarak Japonya merkezli otomotiv devi Honda da üretim sıkıntısı yaşadıklarını duyurdu. Şirket parça eksikliği nedeniyle Japonya'daki iki fabrikada üretimin yavaşlayacağını duyurdu.

JAPONYA'DAKİ OTOMOBİL SATIŞLARINI DA ETKİLEDİ Tüm dünyayı etkisi altında alan Corona virüs endişesi Japon otomotiv sektörünü de etkiledi. Japonya'da otomobil satışları Şubat ayında geçen yıla göre yüzde 10 düştü.

Japonya'da otomobil satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 düştü.

Ülkede, Şubat ayında 430 bin 185 araç satışı gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 479 bin 427 adet gerçekleşti.

Sektörde corona virüsün en çok etkilediği yer olan Çin'den parça tedariklerinde sıkıntı yaşanması nedeniyle üretim kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

Japonya'da satılan otomobillerin çoğunluğunu ülke içinde üretilen modellerden oluşuyor.