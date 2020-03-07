Honda'dan ikinci elektrikli planı

ELLERE VE GÖZE İHTİYAÇ YOK

Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin yaptığı tanıma göre, 3'üncü seviye otonom sürüş sunuyor. "Ellere ve gözlere ihtiyaç yok" olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve yoğun trafikte hareket edebiliyor.

Otomobilin en üyük özelliklerinden biri ise gövdesinin şekil değiştirebiliyor olması. Araçta bulunla ilgili 'Şehir' ve 'Yolculuk' olarak iki adet sürüş modu bulunuyor. Şehir modunda gövdesi kısalan aracın yolculuk modunda da gövdesi bir miktar uzuyor.