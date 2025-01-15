Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı
Hurda araçlarla ilgili yasa teklifi fırsatçıları harekete geçirdi. Online satış platformlarında hurda araç başlıklı ilanlar arttı. 25 yaş üzeri araçların fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Sektör yetkilileri, henüz kesin bir şey olmadığı için hurda araçlara yüksek fiyatlar verilmemesi konusunda uyardı.
Hurda araç teşviki yeniden Meclis gündemine taşınırken, fırsatçılar da harekete geçti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, hurda araçlarla ile bir yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkarılması ve yeni alınacak araçlara ÖTV muafiyeti uygulanması yer aldı.