Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı

Yeni alınacak araçların ÖTV'siz Türkiye'de üretilmiş olması şartına yer verildi. Teklif kapsamında aracını dönüştürmek isteyenlerin uygulamadan bir defalığına yararlanması talep edildi.



Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni henüz ortada net bir şey yok.