Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı

Hurda araçlarla ilgili yasa teklifi fırsatçıları harekete geçirdi. Online satış platformlarında hurda araç başlıklı ilanlar arttı. 25 yaş üzeri araçların fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Sektör yetkilileri, henüz kesin bir şey olmadığı için hurda araçlara yüksek fiyatlar verilmemesi konusunda uyardı.

Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı - 1

Hurda araç teşviki yeniden Meclis gündemine taşınırken, fırsatçılar da harekete geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri, hurda araçlarla ile bir yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 25 yaşını aşan araçların hurdaya çıkarılması ve yeni alınacak araçlara ÖTV muafiyeti uygulanması yer aldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı - 2

Yeni alınacak araçların ÖTV'siz Türkiye'de üretilmiş olması şartına yer verildi. Teklif kapsamında aracını dönüştürmek isteyenlerin uygulamadan bir defalığına yararlanması talep edildi.


Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor. Yeni henüz ortada net bir şey yok.

Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı - 3

Yasa teklifinin adı bile fırsatçıları harekete geçirdi. Online satış platformlarında hurda teşviki ile ilgili ilanların arttığı gözlemlendi. 25 yaş ve üzerindeki araçların fiyatlarında yükseliş dikkatlerden kaçmadı.

Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı - 4

İlanlarda "hurda teşviki için cazip, "isteyen zevkini tatsın, isteyen hurda teşvikinde kullansın", "hurda teşviki için muhteşem fırsat", "son 6 gün hurda teşviğine gidecek", “şimdi al, karlı çık” gibi başlıklar dikkat çekti.

Hurda araç fırsatçılarına dikkat! İlanlar arttı, uzmanlar uyardı - 5

Sektör yetkilileri ise fırsatçılara karşı uyardı. Henüz kanuni olarak böyle bir uygulama olmadığını belirten yetkililer, hurda araçlara ederinden fazla fiyatlar verilmemesi için çağrı yaptı.

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