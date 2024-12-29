Hurda araç teşvikinde son durum | 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi çıkacak mı?

Dönem dönem gündeme gelen hurda ve yaşı büyük araçlar teşvik haberleri yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşların, ÖTV'siz sıfır araç alabilmelerine olanak tanıyacak bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Hurda teşvikiyle ÖTV'siz sıfır otomobil alımıyla ilgili gelişmeler, 25 yaş ve üzeri araç sahibi olan 3 milyon kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, "25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki çıkarılacak mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz sıfır otomobil alınabilecek mi? 2025 yılında hurda teşviki ve ÖTV'siz araç alım imkanı gelecek mi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.