Hurda araç teşvikinde son durum | 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi çıkacak mı?
2024 yılında çok konuşulan hurda araç teşviki 2025 yılında çıkacak mı? Yıllardır gündemde olan hurda araç teşviki ile ÖTV'siz otomobil alımı geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle yeniden konuşulmaya başlandı. Yaşı büyük araçların trafikten çekilmesi amaçlanan teklifte hurda teşviki olarak ÖTV'siz araç satışı öngörülüyor. Peki 25 yaş üstü araç sahibi olan 3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren hurda teşviki hakkında son durum ne? Hurda teşviki 2025 yılında çıkacak mı?
Dönem dönem gündeme gelen hurda ve yaşı büyük araçlar teşvik haberleri yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşların, ÖTV'siz sıfır araç alabilmelerine olanak tanıyacak bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.
Hurda teşvikiyle ÖTV'siz sıfır otomobil alımıyla ilgili gelişmeler, 25 yaş ve üzeri araç sahibi olan 3 milyon kişi tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, "25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki çıkarılacak mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz sıfır otomobil alınabilecek mi? 2025 yılında hurda teşviki ve ÖTV'siz araç alım imkanı gelecek mi?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.