Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek?

Hurda araç teşvikinde son durum teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine büyük bir fırsat sunmayı hedefliyor. Tasarıya göre, 2000 model ve daha eski araçların sahipleri, araçlarını hurdaya ayırıp sıfır kilometre bir araç satın almaları durumunda Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulacak. Bu düzenlemenin amacı, eski araçların geri dönüşümünü desteklemek ve çevreye duyarlı, yerli üretim araçların kullanımını teşvik etmek. Söz konusu teklifle birlikte, hurdaya çıkarılan araçların sahiplerine bir kez olmak üzere ÖTV’siz yeni araç alma hakkı tanınacak. Peki, Hurda teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek?

Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? - 1

Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümüne katkı sağlamayı ve bunların yerine çevre dostu, güvenlik standartlarına uygun, yerli üretim araçların kullanımını artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen teklif, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamayı öngörüyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? - 2

HURDA TEŞVİKİ YASALAŞTI MI?

Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olup, henüz yasalaşmamıştır. 


Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? - 3

Teklifin yasalaşması halinde, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak, Türkiye'de üretilen yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alma fırsatına sahip olacaklardır.

Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? - 4

HURDA TEŞVİKİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Araçların 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor (örneğin, 2025 itibarıyla 2000 model ve öncesi).

Teşvikten faydalanmak için aracın hurdaya çıkarılması veya geri dönüşüm merkezine teslim edilmesi şart.

Yeni alınacak aracın yerli üretim olması durumunda bu teşvikten faydalanma şansı artabilir.

Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? - 5

HURDA TEŞVİKİ İLE HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR?

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek? - 6

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

Teşvik kapsamı ve alınabilecek araçların detayları, yasanın netleşmesiyle kesinleşecektir.

DAHA FAZLA GÖSTER