Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek?
Hurda araç teşvikinde son durum teşvikten yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerine büyük bir fırsat sunmayı hedefliyor. Tasarıya göre, 2000 model ve daha eski araçların sahipleri, araçlarını hurdaya ayırıp sıfır kilometre bir araç satın almaları durumunda Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulacak. Bu düzenlemenin amacı, eski araçların geri dönüşümünü desteklemek ve çevreye duyarlı, yerli üretim araçların kullanımını teşvik etmek. Söz konusu teklifle birlikte, hurdaya çıkarılan araçların sahiplerine bir kez olmak üzere ÖTV’siz yeni araç alma hakkı tanınacak. Peki, Hurda teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek?
Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümüne katkı sağlamayı ve bunların yerine çevre dostu, güvenlik standartlarına uygun, yerli üretim araçların kullanımını artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen teklif, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamayı öngörüyor.