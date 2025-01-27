Hurda araç teşvikinde son durum: Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi? Hurda teşviki ile hangi araçlar alınabilecek?

Hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümüne katkı sağlamayı ve bunların yerine çevre dostu, güvenlik standartlarına uygun, yerli üretim araçların kullanımını artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefleyen teklif, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlamayı öngörüyor.