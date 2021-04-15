Hyundai Elantra Türkiye'de satışa çıktı (Fiyatı belli oldu)

ntv.com.tr 15.04.2021 - 19:45 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 19:50
Dört kapılı bir coupe görünümüne kavuşan aracın 7. nesli bir önce nesle göre toplam uzunluğu 30 mm, dingil açıklığı 22 mm artarken toplam genişlik 25 mm artmış. Aynı zamanda araç 10 mm alçalırken ön kaput ise 50 mm kadar geriye gelmiş.
Tanıtımla birlikte yeni Elantra'nın Türkiye fiyatları da belli oldu. Aracın lansmana özel başlangıç fiyatı 231.500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410.000 TL.
Yeni Elantra’nın online basın toplantısında, açılış konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai'nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan Elantra, 30 yılda 250'den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise Ocak ayında kazandığı prestijli “Kuzey Amerika Yılın Otomobili” ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı. Elantra, her nesliyle kendi segmentinde çıtaları yükselten ve çok sevilen bir model. Umarım Yeni Elantra, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu Elantra sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir”.
Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise, “Sedan Ruhu, Cazibesini Buldu” sloganıyla satışa sunduğumuz Yeni Elantra ile birlikte model atağımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Amacımız, Yeni Elantra ile sedan sınıfında fark yaratmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece Elantra değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıradışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” dedi.