Hyundai Elantra Türkiye'de satışa çıktı (Fiyatı belli oldu)

Yeni Elantra’nın online basın toplantısında, açılış konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai'nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan Elantra, 30 yılda 250'den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise Ocak ayında kazandığı prestijli “Kuzey Amerika Yılın Otomobili” ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı. Elantra, her nesliyle kendi segmentinde çıtaları yükselten ve çok sevilen bir model. Umarım Yeni Elantra, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu Elantra sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir”.