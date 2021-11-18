Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 09:59 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 10:17
Hyundai 2021 Los angeles Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli SUV konsepti Seven'i tanıttı.
Güney Koreli üreticinin yeni aracı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.
Araç platform kardeşleri olan Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi 350 kilowatt'lık şarj desteği sunuyor. Araç bu sayede sadece 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 şarj ulaşabiliyor.
Seven, yaklaşık 483 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Kapıları karşılıklı olarak açılan modelde B sütünü yer almıyor. Aracın içinde bombu gibi yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış.
Otonom sürüşü de destekleyen aracın koltukları bireysel olarak dönebiliyor ve direksiyon ve pedallar gibi kontrol panelleri içeri çekilerek gizleniyor.