Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven

Elektrikli otomobillerini tanıtmaya devam eden Hyundai yeni konsept aracını görücüye çıkardı. Merakla beklenen elektrikli SUV Seven, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 09:59 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 10:17

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 1

Hyundai 2021 Los angeles Fuarı'nda yeni elektrikli SUV konsepti Seven'i tanıttı.

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 2

Güney Koreli üreticinin yeni aracı Electric-Global Modular Platform (E-GMP) adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 3

Araç platform kardeşleri olan Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi 350 kilowatt'lık şarj desteği sunuyor. Araç bu sayede sadece 20 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 şarj ulaşabiliyor.

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 4

Seven, yaklaşık 483 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 5

Kapıları karşılıklı olarak açılan modelde B sütünü yer almıyor. Aracın içinde bombu gibi yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış.

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 6

Otonom sürüşü de destekleyen aracın koltukları bireysel olarak dönebiliyor ve direksiyon ve pedallar gibi kontrol panelleri içeri çekilerek gizleniyor.

Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 7
Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 8
Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 9
Hyundai yeni elektrikli konseptini tanıttı: Seven - 10

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