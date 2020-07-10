Hyundai'den debriyajsız düz vites otomobil

Böyle bi teknolojinin kullanıma sebebi ise Hindistan'ın karmaşık ve yorucu trafiği olarak gösteriliyor.

Autocar dergisinin Hindistan versiyonunda yer alan bilgiye göre, Akıllı Düz Şanzıman (Intelligent Manuel Transmission-iMT) olarak geçen bu sistem, kompakt olarak bünyesinde Transmission Control Unit (TCU) isminde bir yöneticiye sahip. Bu sayede otomobil siz vites değiştirme durumunda olduğunuzda hidrolik aktüatöre sinyal gönderip debriyajı devreye sokuyor.