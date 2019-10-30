Hyundai'den Tesla Semi'ye rakip: HDC-6 Neptune Concept

Firma yaptığı açıklamada, “Yakıt hücreleri ağır vasıtalar ve uzun sürüş mesafeleri için mükemmel bir alternatif. Daha uzun sürüş mesafesi, daha fazla yük kapasitesi, daha kısa dolum süreleri ve düşük maliyetler avantaj sağlıyor” dedi.