Hyundai'den Tesla Semi'ye rakip: HDC-6 Neptune Concept

ntv.com.tr 30.10.2019 - 10:09 Son Güncelleme : 30.10.2019 - 10:24
Hyundai, Atalanta'da gerçekleştirilen Kuzey Amerika Ticari Taşıtlar Fuarı'nda hidrojen tabanlı motorla çalışan TIR konseptini tanıttı.
HDC-6 Neptune adı verilen konsept 1930'ların tren tasarımından esinlenilmiş.
Tasarımda görüntüyü içeri aktaran kameralı yan aynalar kullanılmış. TIR'ın performans özellikleri henüz açıklanmadı.
Firma yaptığı açıklamada, “Yakıt hücreleri ağır vasıtalar ve uzun sürüş mesafeleri için mükemmel bir alternatif. Daha uzun sürüş mesafesi, daha fazla yük kapasitesi, daha kısa dolum süreleri ve düşük maliyetler avantaj sağlıyor” dedi.
Hyundai konsept TIR'ın yanı sıra Hyundai Nitro ThermoTech dorsesini de tanıttı. Nitrojenli dondurma sistemi kullanılan dorsenin daha hızlı soğuttuğu ve sessiz olduğunu belirtildi.
Hidrojen ile çalışan araçlar, gücünü hidrojeni elektriğe dönüştüren yakıt hücrelerinden almaktadır.