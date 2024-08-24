İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı
İkinci el otoda fiyat düşüşü devam ediyor. İlanlar üzerinden yapılan bir çalışmaya göre, temmuz ayında ikinci el otomobile talep artmasına rağmen fiyatlar gerilemeyi sürdürdü. Fiyatlarda reel düşüş art arda 13. ayına girdi.
Otomobilde ortalama reel fiyatlar 13 aydır düşüyor.
BETAM'ın sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, temmuz ayında otomobile talep arttı ancak fiyatlarda reel düşüş devam etti.