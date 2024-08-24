İkinci el fiyatlarında düşüş sürüyor: İşte ortalama otomobil fiyatı

Bu oran temmuzda 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu.



Bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 güne çıktı.