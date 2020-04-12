İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu

PASSAT ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Mart ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirvenin üçlüsü yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 282 adetle yine başı çekerken, bunu 5 bin 255 adetle Renault Clio, 4 bin 635 adetle Ford Focus izledi.