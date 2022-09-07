İkinci el otomobil piyasasındaki düşüş, yedieminleri de etkileyecek

“FİYAT DÜŞERSE YEDİEMİNLERDEKİ ARAÇLARIN FİYATLARI DA DÜŞER”

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, ihalede belirlenen ücretin, piyasadaki fiyat takdirine göre yapıldığına işaret ederek “İkinci el piyasasında bir düşüş olursa bu, otomatik olarak yedieminlerde satılan araçlarda da olacak. Fiyat artarsa aynı şekilde yediemindeki fiyatlarda da artış gerçekleşecek. Piyasaya göre kıymet takdiri yapıldığı için vatandaşın arabası, piyasalar yüksekken satılınca yüksek fiyata gidiyor. Ancak düşüş yaşanırsa, bu dönemde araç fiyatı da düşüyor ve bu durum ihaleye yansıyor” dedi.