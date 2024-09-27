İkinci el otomobil satışında yeni dönem başladı: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen sistem herkes için zorunlu hale geldi. Sistemle ikinci el araç alışverişinde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak. Uygulamayla satışlarda yaşanabilecek dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. İşte Güvenli Ödeme Sistemi'nin ayrıntıları...
İkinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirildi.
Güvenli Ödeme Sistemi, bugünden itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geldi. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle: