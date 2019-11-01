İkinci el otomobilde en çok tercih edilenler

YÜZDE 70'İ 1, 2 VE 3 YAŞ ARAÇLAR

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, 1 yaşındaki araçlar yüzde 24'le en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 23'le 2 yaş araçlar ve yüzde 22 ile de 3 yaş araçlar sıralandı. Böylece eylül ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 70'i 1, 2 ve 3 yaş araçlardan oluştu.

İkinci el online pazarda 4 yaş araçların payı yüzde 16, 5 yaş araçların payı yüzde 4, 6 yaş araçların payı yüzde 2, 7 yaş araçların payı yüzde 3 ve 8 yaş ve üzeri araçların payı da yüzde 6 seviyesinde belirlendi.