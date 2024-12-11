İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında kasımda Volkswagen en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Model bazında binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.
Türkiye'nin kasım ayında en çok tercih ettiği ikinci el otomobil markaları belli oldu.
Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre geçen ay çevrim içi mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetlerinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artış gözlemlenirken, ekim ayına göre yüzde 12 azalış kaydedildi.
Kasımda yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. Satışlarda ekim ayına göre yüzde 5 düşüş yaşanırken, Kasım 2023'e göre yüzde 23'lük artış dikkati çekti.