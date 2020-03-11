İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı

Segment bazında ele alındığında ikinci el online pazarda şubat ayında yüzde 41,8 pay ve 52 bin 896 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 23,1 pay, 29 bin 240 adetle B segment ve yüzde 18,3 pay, 23 bin 192 adetle de D segment araçlar sıralandı.

Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinde ise 11 bin 103 adet araç satılırken, segmentin toplam satışlardaki payı ise 7,3 oldu.