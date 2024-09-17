İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?)

İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor. Araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren tüm vatandaşlara zorunlu olacak. Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Satışın onaylanması ile para satıcının hesabına geçecek.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 1

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

OTOMOBİL HABERLERİ

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 2

Paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Sistemin nasıl uygulanacağı da video ile aktarıldı.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 3

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 4

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunluydu. 27 Eylül'den itibaren tüm araç satışlarda kullanılacak.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 5

Taşıt satışlarında, taşıt satış bedelinin tamamının ya da bir kısmının nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el değiştirmesini sağlayan sistemde, para transferinin "aracı kuruluş" olarak faaliyet gösterecek olan bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları tarafından yapılması gerekiyor.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 6

Bu kapsamda, satış için notere gidildiğinde öncelikle satışa engel bir durum olup olmadığı sorgulanacak.

Satışa engeli olmayan taşıt için Güvenli Ödeme Sistemi kaydı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Sistem kaydı varsa para aktarımının gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilecek.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 7

PARA AKTARIMI DOĞRULANMAZSA SATIŞ DURACAK

Para aktarımı yapılmadıysa tescil gerçekleşmeden önce para aktarımının gerçekleşmesi beklenecek. Para aktarımı doğrulandığında para hesapta bloke edilecek ve satış sözleşmesi tamamlanacak. Para aktarımı ile eş anlı olarak taşıt tescili yapılacak. Para aktarımı doğrulanamaz ise satış işlemi kesilecek.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 8

Güvenli Ödeme Sistemi ile taşıt alım satımında güven tesis edilmesi, dolandırıcılık, sahtecilik ve çalınma risklerinin bertaraf edilmesi, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 9

Taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, iş gücü ve maliyet avantajı yaratılması, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sunulması bekleniyor.

İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?) - 10

Nakit ödemelerde kağıt ya da madeni para taşıma ve sayma zorluğu, devir esnasında sahte para kullanılması ihtimali gibi durumlar ile devir sonrası satış bedelinin ödenmemesi riskleri sıklıkla karşılaşılan durumların başında geliyordu. Düzenleme ile vatandaşların taşıt alım satımında karşılaşabileceği bu gibi zorluklar ile dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

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