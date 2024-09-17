İkinci elde güvenli ödeme dönemi başlıyor (Güvenli Ödeme Sistemi nedir?, Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor?)
İkinci el araç alışverişinde yeni dönem başlıyor. Araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren tüm vatandaşlara zorunlu olacak. Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Satışın onaylanması ile para satıcının hesabına geçecek.
Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.