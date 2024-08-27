İkinci elde güvenli ödeme dönemi: Sistem nasıl çalışıyor? (Güvenli ödeme sistemi nedir?)
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi resmen başlıyor. Daha önce galerin kullanması zorunlu olan Güvenli Ödeme Sistemi, yeni yönetmelikle tüm vatandaşlara zorunlu oldu. İşte Güvenli Ödeme Sistemi'nin ayrıntıları...
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle ikinci el ve sıfır kilometre araç alım ve satımına ilişkin yeni kurallar hayat geçirilirken ikinci el taşıt satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.