İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi

Otomobil satışlarını daha güvenli hale getirmek için geliştirilen sistem 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu olacak. Sistemle ikinci el araç alışverişinde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kalkacak. İşte Güvenli Ödeme Sistemi'nin ayrıntıları...

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 1

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek.

OTOMOBİL HABERLERİ

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 2

Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale gelecek. Böylece ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 3

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?


İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 4

NE ZAMAN ZORUNLU HALE GELECEK?

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 5

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 6

HANGİ AMAÇLA UYGULANIYOR?

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 7

TÜKETİCİLER NASIL ETKİLENECEK?

Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 8
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 9

DENETİM KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 10

SİSTEME DAHİL OLAN BANKALAR HANGİLERİ?

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 11

HERHANGİ BİR ÜCRET ALINACAK MI?

Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 12

BAŞVURU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi - 13

KAYIT SONRASI GÜNCELLEME YAPILABİLECEK Mİ?

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

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