İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı

ntv.com.tr 25.06.2020 - 11:33
Opel, yenilenen Mokka modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.
Yeni Mokka'da iç ve dış tasarım tamamen değiştirilmiş.
Alman marka şimdilik EV üzerine odaklanıyor olsa da aracın benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip versiyonları da gelecek.
Aracı satın alanlar yeni Mokka'larına ancak 2021'in ilk günlerinde kavuşacak.
Azami hızı 150 kilometre/saat ile sınırlanan model, 50 kWh'lik batarya kullanıyor.
Mokka, normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunarken, Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil daha artıyor.
50 kWh bataryanın 134 beygir güç 260 Nm tork değeri sunacağı bildiriliyor.
Araçta azami hız 150 km/s ile sınırlandırılmış.