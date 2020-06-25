İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı

Opel'in B segment SUV modeli Mokka tamamen yenilendi. 2017'de PSA bünyesine geçen Opel, yeni Mokka'nın ilk olarak elektrikli versiyonunu tanıttı.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 11:33

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 1

Opel, yenilenen Mokka modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.   

Yeni Mokka'da iç ve dış tasarım tamamen değiştirilmiş. 

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 2

Alman marka şimdilik EV üzerine odaklanıyor olsa da aracın benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip versiyonları da gelecek.

Aracı satın alanlar yeni Mokka'larına ancak 2021'in ilk günlerinde kavuşacak.

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 3

Azami hızı 150 kilometre/saat ile sınırlanan model, 50 kWh'lik batarya kullanıyor.

Mokka, normal modda kullanıldığında 322 kilometre menzil sunarken, Eco moduna geçtiğinizde ise bu menzil daha artıyor. 

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 4
100 kW'lık hızlı şarj sistemi sayesinde yeni nesil Mokka'nın 0'dan yüzde 80 şarj oranına yarım saatte ulaşacağı da açıklanan veriler arasında.
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 5

50 kWh bataryanın 134 beygir güç 260 Nm tork değeri sunacağı bildiriliyor. 

Araçta azami hız 150 km/s ile sınırlandırılmış. 

İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 6
Kokpit bölümüne iki geniş ekranlı paneli birleştiren “Pure Panel” sistemi, 12 inçlik sürücü ve 10 inçlik multimedya ekrandan oluşuyor. Yapı içerisinde, uyumlu akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 7
Satışlarına yaz sonunda başlanması planlanan Mokka, 2021'in ilk günlerinde sahiplerine ulaştırılacak.
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 8
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 9
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 10
İkinci nesil Opel Mokka tanıtıldı - 11

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