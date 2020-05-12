İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

PASSAT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 616 adetle yine başı çekerken, bunu 4 bin 874 adetle Renault Clio ve 4 bin 454 adetle Renault Megane izledi.